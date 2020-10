Asti come il Far West: diverse auto date alle fiamme e un livello di delinquenza senza precedenti

Asti – Il bilancio è drammatico, sei roghi in pochi minuti, nella zona tra la Stazione e Villaggio San Fedele, ed è quello del nuovo raid notturno avvenuto ad Asti dopo quello di sabato scorso.

Due bus gravemente danneggiati in via Goito, vicinanze stazione, un cassonetto dato alle fiamme e tre auto carbonizzate, due al Villaggio San Fedele, tra cui una Punto vecchia di 11 anni, ma con soli 55 mila chilometri, del consigliere comunale pentastellato Giorgio Spata.

Episodi inquietanti e che hanno messo sotto choc la città.

Massimo Cerruti, capogruppo dei 5 Stelle in Consiglio comunale, ha affermato che “quanto accaduto è gravissimo e senza precedenti, già sabato scorso ed alcuni giorni prima sono avvenuti incendi dolosi di auto in pieno centro ed in periferia, ma ora stiamo superando ogni limite. La nostra città è piombata a livelli di delinquenza senza precedenti, come essere praticamente nel Far West”. Aggiunge Cerruti: “Fra i cittadini colpiti a cui va tutta la nostra vicinanza e solidarietà per il danno morale, materiale ed economico vi è anche il nostro amico e consigliere Giorgio Spata che si è visto l’auto sotto casa ridotta ad un rogo che illuminava a giorno la via. Giorgio è anche uno stimato Consigliere comunale M5S, molto attivo proprio sul tema della sicurezza cittadina, sarà una casualità ma non possiamo escludere nulla. Che cosa sta accadendo? Chi tenta di dettare le regole in questa città? E perché si sente in diritto di farlo? L’Amministrazione comunale che ha vinto le elezioni grazie allo slogan “Sicurezza Priorità Assoluta” e sta amministrando la città (si fa per dire) da oltre tre anni cosa ha da dire in merito alla gente e come intende rassicurarla? Diciamo noi come stanno le cose. Molto semplicemente, questi sono i risultati scontati di gravi problematiche mai affrontate seriamente, tantomeno risolte e dibattute in maniera confusionaria e contraddittoria in seno alle forze di maggioranza”.

Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha chiesto al Prefetto di convocare un tavolo per affrontare e gestire la problematica. Anche l’assessore Marco Bona ha espresso solidarietà ai proprietari delle auto incendiate. Sul tema è stata coinvolta la Prefettura