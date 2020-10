Cinque giorni a Casale per avere l’esito d’un tampone

Casale Monferrato (a.g.) – L’ospedale di Casale Monferrato ha messo cinque giorni per completare la procedura dei tamponi, fatti a quattro giocatori della squadra di calcio cittadina solo lunedì mattina. Cerchiamo di capire: venerdì 9 è stato scoperto positivo un componente dello staff della squadra ma i tamponi, invece di farli subito perché il campionato non aspetta nessuno, li hanno fatti, non sabato 10, ma lunedì 12 ottobre. Non è finita perché, nonostante fosse in programma il recupero infrasettimanale di mercoledì, invece di darsi da fare e fornire il responso dei tamponi per tempo, ci hanno dormito sopra per cui mercoledì mattina non si sapeva ancora niente e il Casale ha dovuto chiedere alla Federazione di rinviare la partita col Gozzano. Così adesso, a campionato appena iniziato, i recuperi diventano già tre: due causa Covi e uno causa maltempo (Contro la Lavagnese).

Noi abbiamo scritto in proposito e giustamente un doveroso articolo (il giornalismo serve a questo) in cui si stigmatizzava la totale inefficienza dell’Asl Casale e, chissà come mai, subito dopo la messa in rete del pezzo qualcuno s’è dato da fare dando al Casale Calcio il responso degli esami informando che i giocatori e i tamponi erano tutti negativi. Troppo tardi, ormai l’incontro era stato rinviato e i tifosi si erano già messi il cuore in pace. Penosi stamane i commenti dei soliti pennivendoli di regime che scrivono di buone notizie al Casale Football Club in quanto nel pomeriggio di ieri sono arrivate le controanalisi effettuate sui quattro tamponi che avevano dato esito incerto che sono risultate negative. E, come se niente fosse, candidamente scrivono che la squadra può riprendere la sua normale attività di preparazione in vista della partita di domenica prossima col Bra. E poi dicono che la nostra sanità sia la migliore del mondo. Per favore, siamo seri.