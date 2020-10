Il sindaco di Novi, dimesso dall’ospedale, è già al lavoro

Novi Ligure – Il sindaco Gian Paolo Cabella è stato dimesso dall’ospedale cittadino San Giacomo dopo un breve ricovero necessario per una serie di controlli dopo che aveva accusato sintomi di stanchezza a causa dello stress e dell’impegnativa e prolungata azione amministrativa. Non sono pochi infatti i grattacapo a Novi, con la Pernigotti praticamente inattiva, l’Ilva con problemi di licenziamenti e cassa integrazione, il Cit sull’orlo del fallimento. Ad annunciare il suo ritorno al lavoro è stato lui stesso sulla sua pagina facebook dove si legge: “Dopo la parentesi degli esami medici a cui mi sono sottoposto sono tornato al lavoro in ottima salute. È doveroso un particolare ringraziamento a tutto il personale sanitario del nostro ospedale per la professionalità e la puntuale organizzazione della struttura”.