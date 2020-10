Lite furibonda a Casale: bloccato dalla Polizia Municipale un trentunenne nigeriano

Casale Monferrato – Mercoledì sera intorno alle sette la Polizia Locale di Casale è intervenuta in via Caccia per una violenta lite tra due cittadini stranieri. Gli agenti hanno bloccato subito uno dei due litiganti, un trentunenne nigeriano, visibilmente ubriaco, poi consegnato al personale del 118.

Trasferito all’Ospedale di Alessandria i medici hanno riscontrato un’alterazione da abuso di alcol ma hanno escluso patologie psichiatriche. Ora l’uomo, con precedenti di polizia, dovrà rispondere di ubriachezza manifesta in luogo pubblico.