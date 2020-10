Pur con molte assenze la Novipiù Casale  batte agevolmente Edilnol Biella

Casale Monferrato (Novipiù – Edilnol 85-78; 7-22, 24-18, 19-20, 25-18) – Test positivo per la Novipiù JB Monferrato che ieri al Palaferraris di Casale ha battuto in amichevole Edilnol Biella, la squadra che domenica scorsa, in Supercoppa, ha prevalso sui monferrini 85-78. Una prova positiva per la squadra di coach Mattia Ferrari ancora alle prese con tante assenze. Sempre out Redivo, Donzelli e i giovani Giombini, Cappelletti e Sirchia. Nel terzo appuntamento della preseason la Novipiù ha mantenuto un’intensità completamente diversa rispetto a domenica scorsa per tutti i quaranta minuti di gioco. In evidenza Sam Thompson e un ritrovato Simone Tomasini, autore di 16 punti. Per i Rossoblù, dunque, una tappa confortante di avvicinamento al derby di domenica contro la Bertram Tortona, valido per la SuperCoppa.

Novipiù JB Monferrato: Thompson 29, F. Valentiini 10, L. Valentini 11, Tomasini 16, Martinoni 7, Camara 12, Lomele, Misljenovic, Galluzzi. All. Ferrari

Edilnol Biella: Berdini 8, Bertetti 3, Laganà 15, Barbante 5, Miaschi 18, Vincini, Wojciechowski 5, Pollone 10, Hawkins 10, Lugic 3. : Moretti. All. Squarcina.