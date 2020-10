Rinnovata la cassa integrazione all’ex Ilva: ora si chiedono tamponi e vaccino

Novi Ligure – Sui 656 dipendenti totali ne rimangono 430. È la Arcelor Mittal di Novi dove non cambiano, dunque, rispetto al precedente accordo, le condizioni appena fissate dal nuovo prolungamento per quattro settimane della cassa Covid. L’intesa, siglata due giorni fa, è stata sancita dalle firme di vertici aziendali, rappresentanti sindacali e Rsu. Un accordo che partirà il 19 ottobre e che durerà fino al 14 novembre.

Dal mercato, intanto, arrivano timidi segnali di ripresa, ma la vera partita sul futuro della multinazionale in Italia si giocherà a Roma come spiegato anche da Anna Poggio, segretario provinciale Fiom Cgil: “Siamo in attesa di capire cosa succederà a livello nazionale tra il Governo ed ex Ilva. La trattativa è ancora top secret e purtroppo continuiamo a non avere alcuna interlocuzione in merito. Il mercato dell’acciaio sta registrando una lieve crescita grazie soprattutto alla ripartenza della Cina, che ci auguriamo possa fare da traino a tutto il comparto. Novi è inoltre in attesa della ripresa dell’automotive, che sarebbe fondamentale”.

Un trend in leggera risalita confermato da più parti, anche se la cautela è d’obbligo: “Dal punto di vista produttivo – racconta Salvatore Pafundi, segretario generale Fim-Cisl Alessandria-Asti – le ultime quattro settimane sono state di buon livello e qualcosa si sta muovendo a livello di volumi” mentre, sul tema salute e sicurezza dei lavoratori in fabbrica, Federico Porrata, delegato rsu Fiom Cgil, ha spiegato che “all’azienda è stato chiesto che vengano nuovamente eseguiti dei test sierologici e, più avanti, il vaccino antinfluenzale. Ci è stata invece data la disponibilità per un tampone rapido e per il vaccino, ma non in questo momento. Stiamo insistendo anche su lavori di manutenzione che devono essere fatti. Tra questi, gli interventi sulle caldaie della centrale termica e sui trasformatori”.