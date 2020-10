Scuola: concorso pericoloso per il rischio contagi. E sale la protesta davanti alla Prefettura

Alessandria – Un gruppo di precari della scuola e i loro rappresentanti sindacali si sono ritrovati ieri davanti alla Prefettura.

La protesta era nazionale per il concorso dei precari e si è ripetuta in quasi tutte le città italiane. In provincia riguarda circa 1.500 i precari che potrebbero accedere al prossimo concorso, un concorso che non piace per niente ai sindacati.

“Noi avevamo chiesto un concorso ordinario che riconoscesse l’esperienza dei docenti precari, selettivo non in entrata ma durante l’anno di prova – spiegava ieri Serena Morando della Cgil scuola – questo invece è un concorso straordinario molto simile all’ordinario, inoltre noi avevamo bisogno di stabilizzare i precari a settembre di quest’anno, mentre invece questo concorso se tutto va bene dà un posto sicuro solo tra un anno”.

Oltre a questo si è aggiunto il problema Coronavirus che innesca tutta una serie di difficoltà: intanto il concorso si terrà nelle scuole, con conseguenze organizzative notevoli per la pulizia prima e dopo, inoltre non sono previste prove suppletive. Cioè chi il giorno del concorso si sentono male, o magari sono in quarantena, isolamento fiduciario o con un po’ di febbre.

“Una discriminazione – dice ancora Morando – che porterà a una valanga di ricorsi. Il concorso sarà inficiato da tutte quelle azioni legali. Chiediamo che sia bloccato e che sia attivata una procedura per i docenti con più di tre anni di servizio, come avevamo proposto e come da accordi con i precedenti ministri di riconoscimento dell’esperienza, poi l’anno di prova di formazione che serve da selezione”.

In Piemonte le città coinvolte e dove le scuole saranno a disposizione per il concorso sono: Torino, Ivrea, Novara, Biella e Cuneo.