Algerino prende a cazzotti il barista cinese perché non ha gradito il cappuccino

Genova Pegli – Un algerino di 36 anni, irregolare sul territorio nazionale, non contento perché il cappuccino era troppo caldo, s’è rifiutato di pagarlo. Con la barista che l’aveva servito è nata una violenta lite finita a cazzotti. È successo ieri mattina verso le otto al “Bene Bar” di Via Multedo, locale gestito da una coppia di cinesi di 30 e 32 anni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri che sono giunti sul posto l’algerino ha iniziato a litigare con la donna dietro al bancone e dalle lamentele si è passati ben presto agli insulti. La discussione è subito degenerata ed è proseguita in strada con l’algerino che ha prima utilizzato il pannello metallico che pubblicizza i gelati gettandolo addosso alla donna che è stramazzata a terra sanguinante, poi ha aggredito a cazzotti il marito, giunto in soccorso della donna, rompendogli il naso. All’arrivo degli uomini della Benemerita l’immigrato clandestino che aveva tentato la fuga è stato subito raggiunto, bloccato, accompagnato in caserma e denunciato per lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e per non aver rispettato un ordine del questore del maggio 2019 di lasciare il territorio nazionale. I due baristi cinesi sono stati ricoverati in ospedale al Villa Scassi in codice giallo ma, secondo le prime informazioni fornite dai medici ai carabinieri, per fortuna le loro condizioni non sono gravi.

La foto è tratta da Genova24.it