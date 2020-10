Asti: catturato il piromane che aveva dato fuoco a bus, auto e cassonetti dell’immondizia

Asti – È stato catturato il piromane autore di una serie di roghi ad auto, bus e cassonetti dell’immondizia, che aveva tenuto sotto scacco Asti per alcuni giorni.

Le zone interessate dai roghi erano state quelle del centro città, della stazione e del Villaggio San Fedele.

Una delle auto, una Punto, parcheggiata in via Terracina, era di proprietà di Giorgio Spata, consigliere comunale 5 Stelle. E un altro esponente pentastellato, il capogruppo in Consiglio comunale Massimo Cerruti, in un comunicato dai toni molto polemici aveva chiesto che cosa stesse capitando ad Asti.

Ieri, però, è arrivata la svolta. I dettagli non sono ancora chiari ma risulta confermata la notizia di un minorenne indagato come unico autore dei roghi dolosi. Si tratterebbe di un giovane già noto alle cronache, che potrebbe anche aver agito sotto l’effetto di alcol o droga. Ma, al momento, queste sono solo voci che attendono conferma.

Sembra che, insieme all’attività di intelligence, sia stata determinante anche la tecnologia, con la visione dei filmati registrati dalle telecamere anche private disseminate sul territorio. Inoltre, non sembrano esserci moventi particolari alla base dell’azione del piromane che, dunque, avrebbe agito da solo. Secondo quanto scoperto dagli investigatori, il piromane sceglieva a caso gli obiettivi e sfogava così le sue frustrazioni. Ora il giovane è stato denunciato alla procura della Repubblica dei minorenni di Torino.

Soddisfazione, per il buone esito della vicenda, è stata espressa dal prefetto di Asti, Alfonso Terribile, che ha tenuto a ringraziare il questore, Sebastiano Salvo, il comandante provinciale dell’Arma, colonnello, Pierantonio Breda, e il comandante della Guardia di Finanza, colonnello Fabio Canziani, al termine della riunione straordinaria del Comitato per l’ordine e la sicurezza che il prefetto presiede.

Analoga soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco, Maurizio Rasero, e dal presidente della Provincia, Paolo Lanfranco, che hanno a loro volta voluto complimentarsi con i vertici delle forze dell’ordine astigiane.