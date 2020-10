Crollo di ingressi e prenotazioni: ad Acqui chiusura anticipata delle Terme

Acqui Terme – Il ritorno della pandemia ha portato all’inevitabile chiusura anticipata delle Terme di Acqui. La causa il crollo degli ingressi e delle prenotazioni.

Lo stabilimento Nuove Terme di via XX Settembre, l’unico riaperto dopo il lockdown, funzionerà comunque fino al 28 novembre invece di fermarsi a metà mese.

La conferma è arrivata ieri pomeriggio, nell’incontro che il Comune ha convocato in fretta e furia per fare chiarezza su una decisione dolorosa per le strutture ricettive, convinte di poter lavorare in scia con le Terme fino al 19 dicembre, data ufficiale di chiusura stagionale.

A Palazzo Levi c’erano l’amministrazione, il sindaco Lucchini, l’assessore Oselin, la presidente del Consiglio Trentini, il consigliere di minoranza De Lorenzi, e i portavoce degli albergatori ma nessun rappresentante di Terme, in mano ai privati della Finsystems Srl. L’azienda, tuttavia, ha recapitato una mail in municipio in cui ha comunicato la data di chiusura del 28 novembre. Non una retromarcia ma, almeno, una mediazione tra le proprie esigenze e quelle degli hotel, messi in ginocchio dal lungo lockdown. Il pressing di albergatori e Comune delle ultime ore non è quindi rimasto inascoltato.

Da parte loro il sindaco Lucchini e l’assessore Oselin, dopo il confronto con gli albergatori, avanzeranno comunque una serie di richieste alla società per arginare i contraccolpi della chiusura anticipata.