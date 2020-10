Hockey in line: Monleale batte il Piacenza e attende la capolista Vicenza

Monleale – Una vittoria scacciacrisi per lo Sportleale Monleale. La compagine di hockey in line, nel turno infrasettimanale, ha battuto fuori casa 7-2 il Lepis Piacenza. Ora gli Arancioni tortonesi possono guardare con meno apprensione al prossimo incontro, domani sera alle otto e mezza al PalaMassa di Monleale, avversario i Diavoli Vicenza, primi in classifica.

La truppa guidata da Tarantola contro gli emiliani ha giocato una partita perfetta, senza cali di concentrazione e con cinismo, quello che era mancato nelle sfide con Torino e Cittadella perse all’overtime. A Piacenza invece il risultato non è mai stato in discussione con gli ospiti avanti 2-0 dopo meno di un minuto (a segno Oddone e Crisci) e con Piacenza che solo dopo il tris di Pagani ha accorciato le distanze.

A inizio ripresa i tortonesi, ancora con Crisci, hanno messo in ghiaccio il risultato per poi dilagare nell’ultima parte dell’incontro grazie ai centri di Oddone e Pagani.

Un risultato che porta Monleale a +5 dall’ultimo posto di Piacenza, margine rassicurante che permette di pensare a un girone di ritorno in cui togliersi qualche soddisfazione.

Domani alle 20,30 arriva il Vicenza che in classifica è in vetta, ma con un match in più rispetto a Milano. Per quanto concerne il mercato in casa Monleale sono arrivati due nuovi elementi; Montanari, attaccante ex Forlì, e Ghiglione, che gioca in Svizzera nell’hockey ghiaccio e a breve sarà a disposizione.