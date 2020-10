Il “Mocca” riapre al pubblico: contro il Grosseto i primi spettatori della stagione

Alessandria – Il “Moccagatta” riapre le sue porte. In una settimana difficile per i supporters dell’Alessandria, scottati dalla sconfitta nel derby con il Novara, almeno questa è una buona notizia.

L’appuntamento è imminente: mercoledì prossimo, nel turno infrasettimanale, quando sarà ospite il Grosseto e con l’immediato bis di domenica 25, nel secondo match casalingo consecutivo, contro un’altra toscana, il Pontedera.

La riapertura dello stadio sarà al 15 per cento della capienza: saranno 850 i sostenitori ammessi. La società nei prossimi giorni comunicherà sia le modalità di vendita dei biglietti, sia le agevolazioni pensate per gli abbonati della scorsa stagione visto che, causa Covid, avevano potuto assistere alla metà degli incontri in calendario. L’Alessandria si era già mossa con la Regione per anticipare l’apertura, ma c’era stato il no: ora il provvedimento governativo ha dato il via libera.

Prima del Grosseto, però, c’è la trasferta di Gorgonzola contro la bestia nera Giana Erminio, un match decisamente importante perché in caso di sconfitta la già traballante panchina di mister Gregucci potrebbe saltare del tutto.

In Lombardia, due pareggi e altrettante sconfitte per i Grigi, tra campionato e Coppa Italia, negli ultimi quattro incontri.