Maratona: due alessandrine sfidano il mondo

Gdynia – Si correranno domani, a Gdynia in Polonia, i Mondiali di mezza maratona e per la provincia di Alessandria ci saranno, nella categoria femminile, due atlete: Valeria Straneo ed Elisa Stefani.

Le due erano già pronte a marzo ma la kermesse polacca, per lo scoppio della pandemia, era stata rinviata.

Adesso si correrà e per Valeria Straneo, 44 anni, sarà sicuramente un gradito ritorno dato che l’atleta alessandrina torna a vestire la maglia della nazionale dopo Rio 2016.

Le avversarie più temibili saranno sicuramente le africane come l’etiope Yeshaneh, e le kenyane Jepchirchir e Jepkosgei. Ha dato forfait l’olandese Hassan.

Per la Straneo sarà anche una tappa di avvicinamento alla maratona di Valencia a inizio dicembre.

L’altra atleta della provincia è Elisa Stefani, valenzana: per lei è la prima chiamata nella categoria assoluta, dopo esperienze nelle giovanili.

Con le due alessandrine anche Giovanna Epis, Federica Sugamiele e Maria Chiara Cascavilla. Il via domani alle 11 con diretta sul web di Rai Sport. Il percorso sarà un anello unico pianeggiante con uno strappo intorno all’ottavo chilometro.