Nizza Monferrato: il Consiglio Comunale compatto sul ripristino della linea ferroviaria Acqui-Asti

Nizza Monferrato – Sono stati i temi al centro dell’ultimo consiglio comunale di Nizza Monferrato ma quello su cui hanno ù trovato un punto d’incontro maggioranza e opposizioni è stato quello dei treni. Più nello specifico il ripristino del treno pendolari da Acqui ad Asti via Nizza Monferrato delle 5.44. A portare il tema in consiglio Maurizio Carcione di progetto Polis con una mozione che riprendeva le richieste dei pendolari e chiedeva di cestinare il progetto di pista ciclabile al posto dei binari della Alba-Alessandria.

Un tema importante, anzi “centrale”, come sottolineato dallo stesso Carcione, “l’ennesimo servizio che lentamente si sta togliendo ai cittadini della Valle Belbo”.

Da parte sua il sindaco di Nizza, Simone Nosenzo, ha sottolineato il fatto che tutto sarà approfondito con i capigruppo.

La pista ciclabile dovrà ripassare per il Consiglio comunale, ma le richieste dei pendolari arriveranno in Regione.

Tra i punti più dibattuti la convenzione tra Cisa Asti Sud e Comune di Nizza per la gestione dei Servizi sociali.

L’assessore alle Politiche Sociali Ausilia Quaglia ha sottolineato il fatto che “il Cisa ha fatto un ottimo lavoro. Confermiamo la convenzione firmata nel 2017”. Per la minoranza la scelta di delegare un servizio così importante è un errore.

“Tre anni fa votai favorevolmente – commenta Pietro Braggio dai banchi dell’opposizione – ora mi pare un grande errore. In un momento così difficile il Comune deve essere il primo interlocutore e non delegare ad altri”:

“Deleghiamo a chi ha personale formato e qualificato, ma saremo sempre in ascolto di chi ha bisogno d’aiuto”.

“Peccato che chi ha bisogno d’aiuto non è “gradito” in Comune – la denuncia dell’ex sindaco Flavio Pesce – poi parliamo chiaro, gestisce il Cisa, ma l’unico sportello per chi ha bisogno è alla casa della Salute. Chi ha bisogno non è mai piaciuto a questa amministrazione”.

Accuse che la maggioranza, compatta, rigetta al mittente attraverso le parole del sindaco Nosenzo: “Accusarci di non ascoltare i bisogni dei nicesi in difficoltà è ingiusto ed inesatto”.

Tra i vari temi si è discusso anche di ospedale della Valle Belbo dopo il comunicato stampa di Luigi Icardi, assessore regionale alla Sanità, che annunciava il reinserimento del cantiere nella rete ospedaliera piemontese.

Su questo tema è stata pronta la denuncia di Carcione: “Mancano gli atti. Ad oggi sono solo annunci. Annunci fatti mentre il ppi di Nizza è ancora aperto solo 12 ore al giorno ed il mammografo del Santo Spirito, rotto da due anni, non è stato ancora sostituito”.