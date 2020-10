Orrore in Francia: decapitato un professore che aveva mostrato le vignette su Maometto in classe

Parigi (Agi) – Un diciottenne ceceno è stato ucciso dalla polizia nei pressi di Parigi dopo aver decapitato un insegnante di storia che aveva mostrato in aula le vignette satiriche su Maometto. Il docente, Samuel P., è stato trucidato questo pomeriggio presso la scuola dove insegnava, a Conflans Saint-Honorine, nella Val d’Oise, vicino Parigi. L’aggressore è stato intercettato dagli agenti intorno alle 17 e 30, mentre stava fuggendo, con un coltello da cucina in mano, in direzione della vicina città di Eragny. All’intimazione di posare l’arma, il diciottenne ha tirato fuori un fucile e ha aggredito gli agenti, che lo hanno abbattuto a colpi di pistola. Cli artificieri sono intervenuti per verificare che l’omicida non avesse addosso ordigni esplosivi. Fonti di polizia affermano che il giovane avrebbe pubblicato su internet un video, girato con il telefono, della testata decapitata dell’insegnante. Secondo Le Parisien, il diciottenne era parente di un alunno di Samuel P., che di recente aveva mostrato n classe le vignette su Maometto pubblicate da Charlie Hebdo durante una lezione sulla libertà d’espressione. L’ex sede del periodico era stata teatro tre settimane fa di un altro attentato di matrice islamista durante il quale erano rimaste gravemente ferite due persone. La procura generale nazionale antiterrorismo ha aperto un’indagine per “omicidio in relazione a un’azione terrorista” e “associazione criminale a scopo di terrorismo”. Il ministro dell’Interno Gerald Darmanin, in viaggio per il Marocco, ha deciso di tornare immediatamente a Parigi. L’Eliseo ha annunciato che Emmanuel Macron si recherà in serata alla’unità di crisi del ministero dell’Interno allestita per le indagini sull’attacco.