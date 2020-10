Pattinaggio: l’Aurora seconda al trofeo Semino

Pozzolo Formigaro – Si è tenuto anche quest’anno, il 10 e l’11 ottobre al pattinodromo del centro sportivo “Giovanni Paolo II” a Pozzolo Formigaro, nel rispetto delle regole imposte per contrastare il problema Covid, il Trofeo Interregionale di pattinaggio artistico “Sergio Semino – specialità Livelli”, giunto alla sua decima edizione, appuntamento seguito ormai da società provenienti da tutta Italia e dove le atlete dell’Asd Pattinaggio Artistico Aurora hanno ben figurato.

Partendo con la Categoria Livello 1 Debuttanti A, un podio quasi tutto azzurro: medaglia d’Argento per Dorotea Astengo e Bronzo per Rebecca Bogetti. Seguono, nella stessa categoria, le atlete aurorine Rebecca D’India, al quarto posto, ed Emma Bottazzi, quinto posto.

Per la Categoria Livello 1 Debuttanti B, podio mancato per Aurora Dell’Aira, arrivata al quarto posto, e quinto piazzamento per Martina Gilardenghi; nuovo podio della società pozzolese nella Categoria Livello 1 Debuttanti C, con la medaglia di Bronzo di Francesca Giavotto.

Altri risultati eccellenti con la Categoria Livello 2 Debuttanti A, con la medaglia d’Oro di Nicole Dragonetti e la medaglia di Bronzo di Alice Cordì.

Per la Categoria Livello 2 Debuttanti B un sesto posto per Giulia Carturan, seguita da Sabrina Ghiaroni all’ottavo e Veronica Piana al nono posto.

Nuovo podio, per la Categoria Livello 1 Professional B, con la medaglia di Bronzo di Alexa Romano, seguita dal quarto posto di Marta Zunino, quinto di Camilla Baccaglini e sesto di Rafaela Klepar.

Medaglia d’oro, nella Categoria Livello 1 Professional C per Alice Romano e, nella categoria Livello 3 Professional, sempre 1° posto e medaglia d’Oro per Giulia Carrer.

Nella classifica generale del 10° Trofeo Sergio Semino, l’ASD Pattinaggio Artistico Aurora si è aggiudicata il secondo posto.