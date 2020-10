Ricoverata a Villa Scassi la cuoca ustionata dal ragù bollente

Alessandria – Ieri mattina nel centro cottura delle mense scolastiche alessandrine, mentre faceva da mangiare, forse a causa di un movimento scomposto per cui ha urtato il pentolone, a causa del ribaltamento della pentola una cuoca è stata investita dal ragù bollente che stava preparando. È stata soccorsa dalle colleghe che hanno chiamato il 118, medicata al Pronto soccorso di Alessandria per poi essere trasportata al Centro grandi ustionati Villa Scassi di Genova. La donna, che ha 59 anni, ha la parte sinistra del corpo dall’orecchio in giù, gravemente ustionata, è cosciente ma le sue condizioni sono piuttosto serie se non gravi. I sindacati denunciano che lo spazio di lavoro in quella cucina è ridotto per cui è facile urtare pentole e colleghi mentre ci si sposta. A questo proposito era stata inviata una segnalazione allo Spresal dove si segnalavano le precarie condizioni di lavoro dei cuochi di quella cucina. Per il sindacato infatti è accertata l’esposizione a notevoli rischi per il contatto con utensili, macchinari e sostanze pericolose come coltelli, affettatrici, impastatrici, olio ed acqua bollenti. Inoltre le lavorazioni svolte sono con ritmi di lavoro molto intensi e che nel nostro caso sono effettuate in ambienti e spazi ristretti.