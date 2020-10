Rinvii gare Derthona e Novese

Alessandria – Riparte il Casale, si ferma il Derthona. Stavolta tocca, infatti, ai Leoncelli rinviare un match, quello fuori casa contro il Vado che avrebbe dovuto essere disputato domenica 18 ottobre alle 15 e valido per la quinta giornata di andata del campionato di serie D girone A. Niente sfida, invece, e la causa è la positività al Covid riscontrata in un componente dello staff della compagine ligure.

La gara è stata dunque rinviata e sarà recuperata con un’infrasettimanale.

In Promozione, girone D, saltato anche il match, valido per la quarta giornata di andata, della Novese che avrebbe dovuto giocare fuori casa, sempre domenica e sempre alle 15, contro gli astigiani del Villafranca.

A determinare la richiesta, e la decisione, un presunto caso di positività che riguarda un giocatore della formazione juniores biancoceleste, ancora in attesa dell’esito del tampone.