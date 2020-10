Tiro con l’arco: all’interregionale indoor bene Dlf Alessandria e Città della Paglia

Alessandria – Club provinciali sugli scudi nell’idoor interregionale dai 18 metri, al Dlf Alessandria.

Spicca la doppietta fra i Ragazzi di Federico Puglisi e Giacomo Pino, tesserati per il club organizzatore: per loro ci sono stati l’oro e l’argento individuale più il titolo a squadre con Raffaele Falanfa.

Nell’arco olimpico master femminile, è stato il Città della Paglia a brillare grazie a Sara Storino, prima, e Patrizia Sanzo, terza). Loro e Daniela Marega si sono imposte a squadre. Primi posti anche per Nicolae Spasiuch, Fabrizio Biancato e Giuseppe Gribaudo, Dlf, nella prova a squadre dell’arco olimpico seniores, per il team Allieve Sara Debandi, Emma Bergamasco e Clelia Phyllis Ceriana, Città della Paglia, e per Luca Lavezzaro, Dlf, nel compound.

A Cameri, in provincia di Novara, si è ben comportato Luigi Gastaldi, Città della Paglia, che ha chiuso con un’onorevole undicesima posizione e un totale di 237 punti la gara Interregionale 3, tiro alle sagome, che ha visto all’opera più di 100 arcieri fra cui il campione del mondo Giuliano Faletti.