Diretto da Francesco Dafano e Luca Della Grotta, è un film d’animazione sui rifiuti. Gettati per strada senza il minimo sentimento, soli lì per terra, dove tutti li vedono e tutti li ignorano. Mossi solo se scalciati, restano impotenti e immobili fino a quando non scende la notte.

È quando la luna sale in cielo che i rifiuti prendono vita, mostrando la loro vera natura e la loro anima. Tra loro c’è la scatola di cartone Slim, ormai usurata, che vive in un mercato con Bubbles, la bottiglia di quella che era un tempo una bibita gassata, e altri amici. Il gruppo di rifiuti cerca di fuggire alla minaccia più grande, quella dei Risucchiatori, le macchine per la pulizia che aspirano immondizia e che per la spazzatura rappresentano una fine certa.

Tra i rifiuti, però, gira una leggenda, quella della Piramide Magica: un luogo leggendario in cui potrebbero avere una seconda chance e diventare Portatori, ovvero oggetti utili ancora una volta. Ma Slim si è ormai arreso e non crede più che a quelli come lui venga data un’altra possibilità, fino a quando un evento inaspettato non cambierà il suo destino.

Data di uscita: 16 ottobre 202

Genere: Animazione

Anno: 2020

Regia: Francesco Dafano, Luca Della Grotta

Megaplex Stardust Tortona

dal 16 ottobre 2020

Sala 5 sabato e domenica 17:40

Paese: Italia

Distribuzione: Notorious Pictures

Sceneggiatura: Francesco Dafano, Andrea Nobile

Fotografia: Simone Moglie

Musiche: Matteo Buzzanca

Produzione: AL ONE.