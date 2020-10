Da Domenico Ravetti Pd Piemonte: dimissioni dell’assessore alla sanità? Adesso o mai più

La lega piemontese batta un colpo

Se la notizia sulle posizioni conflittuali tra Cirio e Icardi fosse confermata (io non ho elementi ulteriori oltre a quelli che leggo on line) inviterei il Presidente a modificare l’assetto di Giunta in brevissimo tempo. Viviamo la fase crescente del ritorno del Covid-19 e avremmo bisogno in Piemonte di una guida sicura del comparto sanitario. La richiesta di dimissioni avanzate dalla minoranza si rivelano spesso e involontariamente un’azione a difesa di chi si vorrebbe far dimettere. Quindi meglio tacere. Ma in questo caso la Lega piemontese dovrebbe avere la consapevolezza che sarebbe un errore continuare a difendere chi potrebbe essere meglio impiegato in altro ruolo.