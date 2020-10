Quindicenne di Alessandria fermato con 15 grammi di hashish in tasca

Vercelli – Ieri sera, nel corso di un servizio di prevenzione dello spaccio di stupefacenti, una squadra delle Volanti di Vercelli ha sorpreso in Via Viotti cinque giovani, uno dei quali è un ragazzo di Alessandria di 15 anni, con addosso dosi di hashish. Si tratta di panetti da trenta grammi avvolti in involucri di plastica. Sono stati eseguiti ulteriori accertamenti anche sul cellulare del ragazzo dal quale sono saltate fuori alcune conversazioni che il minorenne aveva intrattenuto sui social. Si capiva che si parlava di spaccio. Così è stato rintracciato un potenziale fornitore del ragazzo. A questo punto la squadra volante e la squadra mobile di Vercelli hanno deciso di perquisire le abitazioni di due giovani, l’alessandrino e un altro, dove è stata trovata altra droga: hashish, piantine di marijuana e altre sostanze sintetiche per un totale complessivo di circa 130 grammi. C’erano anche dei bilancini di precisione elettronici, utilizzati per pesare la droga. Tutto è stato sequestrato mentre i due ragazzi sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda è emblematica per quanto riguarda il continuo abbassamento dell’età dei tossicodipendenti. Secondo i dati Istat in Italia molti tredicenni si drogano, fanno uso di sostanze stupefacenti in maniera abbastanza abituale e preferiscono le droghe, che hanno un effetto più immediato e hanno un costo più ridotto, rispetto all’alcol, che pure è diffuso tra i ragazzi dai 15 ai 21 anni. Tra queste sostanze c’è anche l’ero. Hanno imparato a raffinare e a diluire l’eroina purissima, con un rapporto uno a quattro. In alcuni casi si arriva anche a ottenere cinque dosi. Oltre al consumo in proprio cresce anche lo spaccio per cui i minorenni sono già sulla piazza perché i consumatori sono tanti e la richiesta è aumentata negli ultimi tempi. L’incremento dei consumatori minorenni è impressionante: +545% dal 2014 al 2016, + 300% dal 2014 al 2015. La droga che aumenta è l’eroina in quanto la percentuale relativa al consumo di oppiacei è rimasta pressoché immutata: 78% nel 2012, 77% nel 2013 e 76% nel 2014/2015. Nel corso di questo arco temporale che va dal 2012 al 2015, il consumo di cannabinoidi è rimasto fisso tra il 6% e il 9%, mentre quello della cocaina tra il 13% e il 15%. Mentre il consumo di altre droghe è salito all’8,7%.