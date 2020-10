Solo quarantesima l’alessandrina Straneo ai mondiali di mezza maratona 

Gdynia – Nella mezza maratona, andata in scena stamane, che assegna il titolo mondiale nella città di Gdynia, in Polonia, in un percorso per molti tratti lungo il Baltico, l’alessandrina Valeria Straneo ha fermato il cronometro su 1h 11’39’’ piazzandosi al quarantesimo posto al traguardo. A precederla, tra le azzurre, Giovanna Epis, compagna di allenamento, che si è piazzata al 36° posto in 1h 11’14’’, nuovo record personale. Per Elisa Stefani, al debutto nella nazionale assoluta, 1h 15’16’’, che la colloca in 80° posizione.

A vincere la competizione è stata la keniana Peres Jepchirchir che ha chiuso in 1h 05’16’’.