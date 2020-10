Va per castagne ma scivola nel bosco e si frattura una caviglia

Vargo – Un uomo di Sardigliano, 64 anni, è uscito di casa per andare nel bosco in cerca di castagne dove le castagne sono uno spettacolo ma il terreno è impervio. Forse per aver messo un piede in fallo, è caduto e non è più riuscito a rialzarsi. Col telefonino ha chiamato aiuto e in breve tempo sul posto sono arrivati cinque operatori del soccorso alpino di Alessandria, unitamente ai Vigili del Fuoco di Novi Ligure e Alessandria e alla Croce Rossa di Serravalle Scrivia. L’hanno ricoverato all’ospedale di Novi dove gli hanno riscontrato una frattura alla caviglia, oltre a varie contusioni ed escoriazioni in tutto il corpo.