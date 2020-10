A Milano la caserma della Guardia di Finanza di Via Ramusio chiusa causa Covid19 (Video)

Milano – Registriamo una rivolta scoppiata verso le quattro del pomeriggio di lunedì 12 ottobre scorso al CPR (Centro di Permanenza per il Rimpatrio) di Via Corelli, aperto a Milano a fine settembre, che ha visto protagonisti molti ospiti della struttura (oltre un centinaio). Secondo quanto si apprende dal quotidiano on line Milano Today, ad accendere gli animi sarebbero stati una trentina di tunisini che, oltre agli altri danni, hanno anche svuotato alcuni estintori rendendo necessario l’intervento in massa degli uomini del Reparto Mobile, dei Vigili del Fuoco e dei militari della Guardia di Finanza in tenuta antisommossa che, assieme ai colleghi dell’ufficio immigrazione e a quelli delle volanti, hanno sedato gli animi. Alcuni dei nordafricani hanno cercato di fuggire dal centro. Per questo motivo, alla fine dei disordini durati poco più di un’ora, si è passati al conteggio delle persone rinchiuse nel CPR. Quattro persone – tra i 22 e i 30 anni – hanno chiesto intervento del personale del 118. L’Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto quattro ambulanze e un’automedica. In quella circostanza molti poliziotti e molti militari delle Fiamme Gialle hanno contratto il Covid 19 per cui è stato necessario chiudere fino a data da destinarsi la caserma della Guardia di Finanza di Via Ramusio 2. Nel video il collega Gianluigi Nuzzi testimonia l’accaduto.

🔴Milano perde una caserma. Quello che non sentiremo in TV Pubblicato da Buffonate di STATO su Giovedì 15 ottobre 2020