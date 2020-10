Arcelor Mittal fa l’elemosina ai trasportatori che revocano il blocco

Novi Ligure – “Maestà, la gente ha fame”, “Dategli delle brioches”. Si dice che, prima che i liberali francesi tagliassero la testa ai fannulloni aristocratici, qualcuno avesse avvisato Maria Antonietta, l’asburgica consorte di Luigi XVI, ma lei pare avesse risposto con la celeberrima frase delle brioches. Durante la rivoluzione francese la regina fu sempre al fianco del marito, mostrandosi ostile nei confronti di ogni idea liberale, sostenendo il diritto divino dei re e cercando di preservare la monarchia assoluta. Stavolta Maria Antonietta non c’entra un tubo ed il suo posto è preso da un’altra regina poco liberale, l’a.d. di Arcelor Mittal Italia Lucia Morselli (nella foto), 64 anni di Modena, la lady di ferro del gruppo che non molla neppure le brioches. E così, a fronte delle sacrosante richieste di pagamento di fatture che hanno almeno due anni, la Maria Antonietta de noantri ha deciso di mollare qualche acconto subito dopo essere venuta a conoscenza dell’intenzione degli autotrasportatori novesi di voler effettuare il blocco dei mezzi in entrata e in uscita dallo stabilimento di Strada Bosco Marengo. L’intenzione della Fai (l’associazione di categoria) era di cominciare i blocchi ad oltranza ai cancelli a partire da domani ma ora che la Arcelor Mittal ha appena allargato i cordoni della borsa ha convocato subito un incontro per domani alle 10,30 in videoconferenza tra tutte le associazioni di categoria e i singoli trasportatori, anche non affiliati, che lavorano con Mittal.