Atletica Alessandria: aurea mediocritas, ottimo quarto posto nella corsa su strada per Filippo Morale

Alessandria – Atletica Alessandria impegnata nei campionati italiani di distanze lunghe che si sono disputati a Modena sabato 17 e domenica 18 ottobre.

Luciano SpettoIi, impegnato nei 1500 e nei 3000 juniores, ha chiuso all’undicesimo posto con 8’54”26/100 nei 3000 metri e al ventunesimo nei 1500 con 4’11’’43/100.

Per quanto riguarda il settore marcia ventesimo posto per Alessia Gallino, nei 10 chilometri su strada, con il tempo di 54’16”.

Nella gara di 5 chilometri allieve Sara Perotti ha chiuso al 14° posto con il tempo di 27’09” mentre Silvia Boidi ha concluso al 21° posto con 28’19”.

Da segnalare la prova di Filippo Morale, 4° nella gara di corsa su strada “Trofeo Birra Pasturana”.

Per la società alessandrina si prospetta, adesso, un periodo di riposo dalle competizioni. Inizia, infatti, il momento di programmazione della preparazione invernale funzionale alla stagione 2021.