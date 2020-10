Calcio minore: per le alessandrine una vittoria, un pareggio e una sconfitta

Alessandria – Giornata, nel complesso, abbastanza positiva per le compagini alessandrine impegnate nei campionati minori.

In Eccellenza, girone B, quinta di andata, vittoria interna per l’Acqui che, all’ “Ottolenghi”, ha superato 2-0 i cuneesi dell’Olmo. Decisivo, per i termali, Simone Ivaldi, autore di una doppietta nella ripresa.

Pareggio per il Castellazzo contro il Canelli. I Biancoverdi allenati da mister Adamo, in vantaggio di due reti, hanno subito la rimonta buttando così alle ortiche tre punti.

In classifica l’Acqui sale al terzo posto ad otto punti mentre il Castellazzo resta nelle parti medio basse della graduatoria a quota cinque punti.

In Promozione, girone D, quarta giornata di andata, male la Valenzana Mado che si è arresa per 2-0 in casa del Pozzomaina.

Non ha giocato la Novese per un positivo al Covid riscontrato nella compagine biancoceleste. La squadra di mister Mattia Greco avrebbe dovuto sfidare, fuori casa, il Pro Villafranca.