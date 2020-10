Casale al palo, non ci siamo

Casale Monferrato (Casale Fbc 0 – Bra 2) – Il Casale resta al palo. Ancora zero punti in classifica per i Nerostellati, che devono però recuperare tre match, dopo la sfida casalinga al “Palli” con il Bra, terminata 2-0 per i langaroli e valida per la quinta di andata del campionato di serie D girone A.

Parte subito forte la squadra ospite, capolista in classifica, che già al 5’ realizza la rete del vantaggio: sugli sviluppi di un tiro piazzato, Gaeta spizza di testa e firma l’1-0.

Al 22’ ancora Bra sugli scudi con Tuzza il cui tiro, dalla lunga distanza, esce a lato di poco.

I Nerostellati faticano ad ingranare, le idee sono poche e solo al 25’ Coccolo calcia debole in porta parato da Guerci.

Nella seconda frazione ci prova subito Poesio, ma con un tiro debole e poco convito che si spegne sul fondo.

Al quarto d’ora, sempre sponda Casale, ci prova Bettoni ma il suo colpo di testa termina alto.

Poi per i monferrini allenati da mister Buglio è blackout totale. I Nerostellati non si rendono, infatti, più pericolosi e non si avvicinano mai alla porta avversaria.

Nei minuti di recupero raddoppia il Bra con il rigore realizzato da Cardore.

Il Casale resta, dunque, ancora a secco di punti mentre il Bra prende il largo in testa alla classifica.

Casale: Rovei, Nouri (st 42’ Fontana), M’Hamsi (st 23’ Guida), Romeo, Cintoi, Bettoni, Mullici (st 14’ Lanza), Poesio, D’Antoni (st 35’ Fiore), Coccolo, Vecchierelli. A disp.: Tarlev, Albino, Massone, Premoli, Cavigiola. All.: Buglio

Bra: Guerci, Olivero, Bruno, Rossi, Saltarelli, Tuzza, Campagna, Gaeta, Cardore, Merkaj. A disp.: Baggio, Gonella, Cuoco, Daqoune, Bongiovanni, Giaccardi, Magnaldi. All.: Daidola.

Arbitro: Diop di Treviglio.

Gol: pt 5’ Gaeta, st 49’ Cardore rig.

Ammoniti: Cintoi (C); Saltarelli, Capellupo (B).

Espulsi: Saltarelli (B),doppia ammonizione.

Corner: 2-6.

Recuperi: 1+10.

Spettatori: 250.

Note: giornata variabile, terreno in discrete condizioni.