Hockey: Continua il calvario del Monleale che ne prende sette (a uno) dal Vicenza

Monleale (Sportleale Monleale 1 – Mc Control Diavoli Vicenza 7) – È terminato con una sconfitta, 7-1, il match dello Sporteale Monleale contro la capolista Diavoli Vicenza, andato in scena ieri pomeriggio al Pala Hockey di Monleale.

Per gli Arancioni tortonesi un lungo e tribolato pre partita ha caratterizzato la settima di andata del campionato di serie A di Hockey in Line.

Era infatti giunta notizia di positività al Covid 19 di alcuni giocatori della squadra vicentina e il Monleale, da parte sua, fino all’ultimo non sapeva se si doveva svolgere o meno la partita.

Alla fine, dopo aver ricevuto documentazione sulla negatività di tutta il resto della rosa vicentina, ha prevalso la voglia di giocare anche se la squadra di coach Tarantola non era al completo.

Partita, comunque, sin da subito combattuta in cui le due squadre si sono affrontate a viso aperto, con i Diavoli Vicenza forti per alcune individualità, come Sigmund e Macdonald, con un gol ciascuno in penality killing.

Monleale, da parte sua, con panchina corta dal momento che alcuni giocatori, come detto, hanno preferito non scendere in pista per una questione di sicurezza e un segnale di maggior attenzione sulle misure anticontagio, mentre fra i biancorossi non disponibile bomber Delfino e assenti anche Testa e Tabanelli.

Nel primo tempo avvio migliore da parte die vicentini già sul 2-0 dopo meno di 4’ con le reti di Baldan e Wennerstrom. Alla penalità dei Diavoli non ne approfitta Monleale che di nuovo in superiorità non passa. Alla penalità fischiata a Faravelli i biancorossi si rendono pericolosi, ma non segnano e sono invece i padroni di casa ad accorciare con Crisci che approfitta di un errore della difesa veneta che però reagisce subito terminando la prima frazione sul 2-1.

Nella ripresa Monleale prova con scarsi risultati a tener testa ai Biancorossi che si fanno più pericolosi coi loro tre stranieri ben supportati da tutto il gruppo. I padroni di casa ci provano con Cerboni, ma fa buona guardia Alberti e i Diavoli allungano con Sigmund. Monleale risponde con un tiro di Crisci fermato in due tempi da Alberti ed è ancora Vicenza ad allungare con l’altro statunitense, Macdonald, che approfitta di un disco perso dai piemontesi su pressione di Trevisan. Ci prova di nuovo anche Wennerstrom e Grando dice di no, ma Vicenza può contare su grande qualità dei singoli e Macdonald, in penality killing, fa prendere il largo ai suoi e li porta sul 5-1. Il power play a favore del Monleale si conclude con un tiro di Faravelli di poco a lato e con le squadre al completo è Baldan a fare sei. Alla penalità fischiata proprio al numero 38 biancorosso è lo statunitense Sigmund a segnare in penality killing una rete che fissa il risultato sul 7-1 per i Diavoli Vicenza.

Sportleale Monleale: Pagani, Grando, Cantarutti, Oddone, Crisci, Cerbone, Lusignani, Remotti, Faravelli. All. Alessandro Tarantola

Mc Control Diavoli Vicenza: Alberti, Frigo M., Piantoni, Wennerstrom, Sigmund, Centofante, Ustignani, Trevisan, Roffo, Baldan, Frigo N., Macdonald. All. Angelo Roffo

Arbitri: Grandini e Biacoli

Reti

PT: 1.37 Baldan (V), 3.53 Wennerstrom (V), 15.43 Crisci (M);

ST: 27.05 Sigmund (V), 30.41 Macdonald (V), 34.38 Macdonald (V) pk, 35.47 Baldan (V), 38.01 Sigmund (V) pk.