Il premio “Acqui Storia” nobilitato dalla testimonianza di un reduce della Divisione Acqui: “Quando i tedeschi hanno saputo dell’8 settembre, ci hanno mitragliato”

Acqui Terme – Un premio, alla 53ª cerimonia di consegna dell’Acqui Storia, è andato anche ai volontari, ai sanitari, ad associazioni, enti e pubbliche assistenze della città che, nei mesi della pandemia, hanno combattuto con tutte le forze per arginare l’impatto del coronavirus sul territorio. Per questo ieri ad Acqui Storia sono stati premiati come “Testimoni del Tempo”, protagonisti di una tragica storia contemporanea non ancora esaurita. A condurre la kermesse è stato il giornalista Mediasdet Roberto Giacobbo, anche lui vittima del contagio, come ha voluto ricordare in apertura della cerimonia: “Questo è il primo evento che presento dal vivo da quando mi sono ammalato. Ho incontrato il Covid il 5 marzo, quando ancora non lo conoscevamo così bene e con sintomi lontani da quelli che abbiamo imparato essere quelli identificativi della malattia. Ho passato 40 giorni in ospedale, 15 in Rianimazione. Sono stato a un passo dall’imboccare la via del non ritorno. Non avrei mai immaginato di essere qui oggi”. I tre vincitori dell’Acqui Storia vero e proprio, tra 168 opere presentate sono Luciano Canfora col volume “Il sovversivo. Concetto Marchesi e il comunismo italiano” (sezione storico scientifica), Gian Piero Brunetta con “L’Italia sullo schermo. Come il cinema ha raccontato l’identità nazionale” (storico divulgativa) e Mariapia De Conto (romanzo storico) con “Il silenzio di Veronika”. Significativo il contributo storico fornito da ricordo Bruno Bertoldi, 102 anni il 23 ottobre, reduce della Divisione Acqui massacrata dai tedeschi a Cefalonia dopo l’8 settembre, di cui ha dato, in video, un lucido resoconto di quei tragici avvenimenti ricordati anche dallo storico Alessandro Barbero, insignito del premio di Testimone del Tempo col collega Paolo Pezzino, presidente dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri. Il Premio alla carriera è andato al giornalista Gad Lerner.