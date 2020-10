La prof grillina che aveva dato della mafiosa su facebook a Jole Santelli è ignorata dal M5S

Genova – Paola Castellaro, insegnante di Scienze umane al liceo Sandro Pertini di Genova, è finita nell’agone d’una tempesta mediatica, dopo che aveva scritto della governatrice della Calabria Jole Santelli appena dopo la sua morte. E adesso si è mosso anche il Ministero dell’istruzione. La donna aveva commentato la morte di Jole Santelli: “Evvai!!! Una mafiosa di meno!!!! Speriamo chiami Silvio, Giorgio, Sergio, ecc. ecc.”. Il post infelice della professoressa di scienze al Liceo Pertini di Genova sulla Santelli, morta giovedì scorso per infarto a 52 anni, è diventato in breve virale anche perché la Castellaro è un’attivista del Movimento Cinque Stelle genovese, di cui è stata anche candidata alle comunali del 2017 ed è assidua commentatrice nei gruppi Facebook frequentati dagli attivisti liguri. Tanto che il suo commento è stato ripreso anche per addebitarlo al M5S genovese che si è immediatamente dissociato con una nota, dicendo che la Castellaro non ha mai ricoperto nessun ruolo nel Movimento: “Abbiamo chiesto che non possa mai più candidarsi con il M5S”, mentre i parlamentari liguri del movimento del comico – che non fa più ridere nessuno – Beppe Grillo, Sergio Battelli ed Elena Botto in post su facebook hanno scritto a quattro mani: “Questa persona non rappresenta minimamente il M5S e ne chiediamo l’immediata espulsione. Siamo vicini alla famiglia della presidente Santelli”. Non è bastato però ad evitare che il post si trasformasse in un pesantissimo boomerang per l’insegnante, che di fronte a centinaia di commenti indignati – anche dalla Calabria dove la notizia è rimbalzata con relativo sdegno – ha deciso di rimuovere il post e di chiudere la propria pagina Facebook. Dopo il Movimento 5 Stelle, si è dissociato anche il gruppo Genova 14 dell’Agesci, bersaglio di attacchi impropri perché la donna lo indicava nel suo profilo sul social network. non è finita perché venerdì pomeriggio è stato investito del caso anche l’Ufficio Scolastico Regionale che ha scritto a sua volta un comunicato dove si legge: “Il Ministero della Pubblica Istruzione ha immediatamente attivato un approfondimento sul caso della docente” mentre non si escludono sanzioni disciplinari. La Lega, da parte sua, ha depositato un’interrogazione parlamentare alla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, perché disponga accertamenti su quanto è accaduto. La vicenda inizia a preoccupare i vertici del provveditorato genovese e, a questo proposito, il dirigente scolastico Alessandro Cavanna specifica di non avere ancora sentito la docente, che non era in servizio in questi giorni. Ma la tempesta di mail indignate e persino minacce contro la scuola che presiede lo ha spinto ad agire con rapidità: “Abbiamo attuato una riorganizzazione dei docenti nelle classi e abbiamo affidato la docente a compiti di potenziamento”, il che significa in soldoni che l’insegnante grillina è stata sospesa.