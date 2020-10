Ladri all’ingrosso di polli: ne hanno rubati 80

Biella – Già riuscire a prendere una gallina nell’aia è un’impresa, ma rubare 80 polli appare una missione impossibile. Eppure venerdì notte una banda di ladri superesperti c’è riuscita. Non è finita perché i ladri, dopo essersi occupati dei polli, hanno cercato anche di portarsi via altri capi di bestiame presenti nella fattoria che è ubicata a Vigliano Biellese, senza però riuscirci. I malviventi, molto ben organizzati, e che probabilmente avevano già fatto un sopralluogo in zona, hanno tagliato la recinzione e in breve tempo sono riusciti a insaccare gli animali e a fuggire senza lasciare traccia. Come spesso capita infatti nelle cascine non sono presenti videocamere di sorveglianza. Sul furto stanno indagando i carabinieri. Si cercano in particolare le tracce del furgone che potrebbe essere stato utilizzato per trasportare gli animali.