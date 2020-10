Per la morte del ciclista Iannelli la Federazione infligge 1.000 euro di multa agli organizzatori ma ora si attende il processo penale

Molino dei Torti – In dirittura d’arrivo aveva iniziato la volata e, sotto sforzo, aveva rasentato il ciglio destro della strada, andando a sbattere contro un palo non segnato dalle transenne che in quel punto non c’erano. Il ciclista, Giovanni Iannelli, dilettante toscano di 22 anni, fu ricoverato all’ospedale morendo due giorni dopo senza aver ripreso conoscenza. I genitori hanno denunciato gli organizzatori della corsa ma, già nella prima sentenza emessa a fine febbraio, la Corte d’Appello Federale si era limitata a comminare alla società organizzatrice una ammenda di 430 euro, non potendo negare che le transenne erano effettivamente inferiori al numero minimo previsto. La giustizia federale ha poi fatto il suo corso e, al termine di una riunione collegiale, il tribunale ha inflitto altri 1.000 euro di ammenda alla società organizzatrice e otto mesi si inibizione al suo presidente Ennio Ferrari e ai due direttori di corsa Danilo Massocchi e Francesco Dottore. Ora la parola spetta alla giustizia ordinaria: la prima udienza è il 17 novembre al tribunale di Alessandria.