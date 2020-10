Calcio Femminile: equilibrio in campo, pareggio giusto

Genova (Genoa 2 – Alessandria 2) – È terminata con un pareggio, 2-2, la sfida dell’Alessandria Calcio Femminile sul campo del Genoa Cricket, match valido per la seconda giornata di andata del campionato di serie C girone A ed andato in scena ieri pomeriggio.

A segno, per la compagine grigia allenata da mister Pino Primavera, Bergaglia, su rigore, e Di Stefano, al secondo gol stagionale mentre, per la compagine locale, le reti sono state di Spotorno e Giuffra.

Un punto che consente alle piemontesi di salire in classifica a quota 2 dopo due giornate giocate.

Domenica 25 ottobre le mandrogne riceveranno in casa la visita della compagine lombarda delle Azalee, reduce dalla sconfitta casalinga con il Pro Sesto, nella sfida valida per il terzo turno di campionato.

Serie C femminile Girone A

Risultati 2°giornata

Caprera-Spezia 3-0

Azalee-Pro Sesto 0-1

Genoa-Alessandria 2-2

Ivrea-Campomorone Lady 1-0

Speranza Agrate-Real Meda 1-2

Torino-Pinerolo 0-0

Classifica

Real Meda 6

Pro Sesto 6

Pinerolo 4

Torino 4

Azalee 3

Ivrea 3

Caprera 3

Alessandria 2

Speranze Agrate 1

Genoa 1

Campomorone Lady 0

Spezia 0