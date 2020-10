Da Asm Costruire Insieme: nuova sede di Informagiovani

Giovedì 22 ottobre alle ore 17, alla presenza del Sindaco della Città di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco e dell’Assessore alle Politiche Giovanili Cherima Fteita, avrà luogo presso i locali al piano terra della Biblioteca Civica di Alessandria, in P.zza V.Veneto 1, l’inaugurazione della nuova sede dell’Informagiovani. Il servizio, gestito dall’Azienda Asm Costruire Insieme, presieduta da Cristina Antoni, occuperà la storica Sala Bobbio e gli uffici adiacenti al piano terra del complesso che ospita la Biblioteca “Francesca Calvo” e le Sale d’Arte. L’Informagiovani di Alessandria oltre ad essere uno storico servizio per i giovani studenti e lavoratori (vedi il sito ufficiale all’indirizzo www.informagiovani.al.it) per volontà dell’Azienda e del suo Consiglio di Amministrazione e in accordo con l’Amministrazione Comunale di Alessandria, è anche uno spazio espositivo, una vetrina per giovani artisti. Nell’occasione di giovedì 22 infatti saranno proposti al pubblico i mosaici contemporanei di Lady Be – Letizia Lanzarotti – dedicati ai suoi prediletti Beatles. La giovane mosaicista, ha già riscosso nel panorama artistico internazionale un notevole successo proprio per le caratteristiche dei suoi lavori, frutto di un paziente e mirabile recupero di pezzi di plastica riciclata che trovano nuova vita, ha già presentato in città diverse sue creazioni riscuotendo il favore del pubblico. L’ingresso all’inaugurazione sarà contingentato in osservanza alle vigenti normative anti Covid, e su prenotazione. L’esposizione dei mosaici di Lady Be resterà nei locali dell’Informagiovani fino al 15 novembre e sarà visitabile in orari d’ufficio. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero verde dell’Informagiovani 800 116667 oppure scrivere all’indirizzo mail informagiovani@asmcostruireinsieme.it.