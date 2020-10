Da Azienda Ospedaliera Alessandria: corso di Laurea in Medicina ad Alessandria, oggi la giornata del benvenuto alle matricole

Benvenuto alle matricole. Oggi la cerimonia per i nuovi studenti del Corso di Laurea di Medicina, che per il terzo anno ad Alessandria consolida la presenza e incrementa ad 80 la disponibilità dei posti disponibili. Sandra D’Alfonso, professoressa e presidente del Corso, spiega che le immatricolazioni stanno via via procedendo e da domani, 20 ottobre, prenderanno avvio le lezioni.

La cerimonia ha visto il saluto del Magnifico Rettore Gian Carlo Avanzi, che si è rivolto ai neo studenti con un messaggio di fiducia e attualità: “Quando il contagio assume un significato positivo siamo di fronte al contagio delle idee, quello auspicato nel nostro Ateneo: confidiamo che attraverso il vostro percorso di studi voi possiate avere nuove nozioni, rispetto delle idee e soprattutto amore per la scienza. L’invito è quindi rispettare le regole come strumento di prevenzione della malattia, non solo per voi stessi, ma anche per le vostre famiglie”.

Un messaggio di benvenuto e di complimenti, quello del Rettore, condiviso dal prof. Leonardo Marchese, direttore del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, che ha ricordato: “Tengo a dare un benvenuto in questa bella struttura in qualità di “servitore della struttura” stessa, a disposizione per una buona vita in questi locali e per un buon rapporto con tutti i docenti. Mi piace sottolineare che in questo momento siete qui non come ospiti ma questa è casa vostra”.

Un momento di accoglienza condiviso anche dal Presidente della Scuola di Medicina prof. Marco Krengli, che posto in evidenza il percorso di studi che l’Università mette a disposizione per le matricole, che svolgeranno dal terzo anno parte della loro attività formativa nell’Ospedale di Alessandria, grazie alla sinergia che è stata avviata tra le due realtà.