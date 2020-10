Da Provincia di Alessandria: sono ripresi gli incontri del Consigliere Provinciale con Delega ai Lavori Pubblici, Federico Riboldi, con i Sindaci dei Comuni dei sei reparti in cui è diviso il territorio provinciale

Stamane s’è svolto l’incontro nel reparto di Acqui Terme. Presente anche il Dirigente della Direzione Viabilità, ing. Paolo Platania e il Capo Reparto Sergio Roso.

“In premessa abbiamo preso contezza delle nuove dimensioni del reparto che ha aggiunto alcuni comuni come ad esempio Bosco Marengo – commenta Federico Riboldi –. Sono emerse numerose problematiche, oltre a quella già note come ad esempio lo sfalcio dell’erba che in alcuni punti è avvenuto in ritardo. Anche in questo Reparto abbiamo proposto una collaborazione con i Comuni, riaprendo il dialogo con i territori. L’obbiettivo è quello di sviluppare una convenzione tra Provincia e Comuni, affinché gli interventi di manutenzione ordinaria possano essere svolti in collaborazione con il personale delle Amministrazioni locali. Devo ringraziare, veramente di cuore, i miei colleghi Sindaci – ha concluso Riboldi – che questa mattina hanno dimostrato un profilo istituzionale altissimo ed un grande senso di responsabilità. Sono state portate proposte, iniziate progettualità comuni, nella massima collaborazione”.

Elenco lavori settimanali per reparto