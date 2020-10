Giana e Alessandria, un equilibrio che non entusiasma nessuno

Gorgonzola (Giana Erminio 1 – Alessandria 1) – Si chiude con un pareggio la sfida esterna dell’Alessandria contro la Giana Erminio, match valido per il quinto turno del campionato di serie C girone A.

Le due nel primo tempo: passati in vantaggio con Eusepi, i Grigi si sono poi fatti raggiungere dalla rete di Palazzolo per la compagine lombarda di Gorgonzola.

Insomma, la truppa mandrogna continua a balbettare e il cammino in campionato continua a restare in salita.

La cronaca.

Dopo un inizio equilibrato la gara è sbloccata da Eusepi che firma il vantaggio grigio al 28’. Corazza taglia il campo con una apertura perfetta su Eusepi a destra, l’attaccante entra in area e con un bel diagonale nell’angolino più lontano segna la rete dell’1-0.

Al 44’ pareggia la Giana Erminio con Palazzolo che, sfruttando un’indecisione della retroguardia grigia, realizza la rete dell’1-1.

Nella ripresa Gregucci fa entrare Parodi per Chiarello passando da un 3-4-2-1 ad un 3-5-2.

Al 19’ doppia occasione per i Grigi: Eusepi serve una gran palla a Parodi che si accentra e, dal limite, carica il destro e Zanellati respinge con i pugni. Riprende l’Alessandria e sul cross da sinistra Arrighini gira di testa, ma la palla è di un nulla sul fondo.

Al 36′ brivido per l’Alessandria: su un traversone da destra, Di Maira gira di testa centrale, palla di poco alta sopra la traversa.

Al 44′, sponda Alessandria, Rubin pesca Arrighini in area che calcia a botta sicura ma Zanellati blocca il rasoterra

L’arbitro Perenzoni di Rovereto assegna, poi, cinque minuti di recupero ma la sostanza non cambia e il match si chiude sul risultato di 1-1.

L’Alessandria guadagna un solo punto in classifica, continuando, la davanti, a fare ancora troppa fatica. La qualità che mister Gregucci aveva promesso ad inizio campionato ancora non si è vista. Anche quest’anno la serie B rischia di rimanere un miraggio.

In chiusura una notizia riguardo alla rosa dell’Alessandria: il portiere Pisseri e il difensore Macchioni sono stati trovati positivi al Covid 19. La notizia è stata resa nota dall’ufficio stampa del club grigio. I due calciatori sono già in regime di quarantena.

Giana Erminio (4-4-2): Zanellati; Perico, Pirola, Montesano, Rossini; Pinto, Palazzolo (76′ Madonna), Finardi (62′ Greselin), Zugaro (85′ De Maria); Ferrario (62′ Di Maira), Perna (85′ D’Ausilio). A disp. Acerbis, Barazzetta, D’Aniello, Maltese, Marcandalli, Ruocco. All. C. Albè.

Alessandria (3-4-2-1): Crisanto; Bellodi (72′ Cosenza), Prestia, Scognamillo; Casarini, Suljic, Castellano (62′ Di Quinzio), Celia (72′ Rubin); Corazza (62′ Arrighini), Chiarello (50′ Parodi); Eusepi. A disposizione: Crosta, Gazzi, Stijepovic, Blondett, Mora. All. A. Gregucci.

Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto (Torresan-Zampese. IV Uff. Giacomo Casalini).

Gol: 28′ Eusepi (A), 44′ Rossini (GE).

Ammoniti: Scognamillo (A), Rossigini (GE), Eusepi (A), Bellodi (A), Prestia (A).

Corner: 2-3.

Recuperi: 1+5.

Note: serata fresca, terreno in buone condizioni.