Pallacanestro: Novipiù vs Bertram Derthona, un match senza storia

Casale Monferrato (Novipiù JB Monferrato-Bertram Derthona 53-93; 10-26, 25-45, 41-74) – Vittoria schiacciante per Bertram Yachts Derthona, domenica pomeriggio, nella seconda giornata del Girone Verde della Supercoppa Centenario, su JB Monferrato, letteralmente dominato dall’inizio alla fine: 93-53 il risultato finale per i leoni al Palaferraris. Coach Ramondino sceglie Mascolo nello starting five al posto di Tavernelli – indisponibile – e sono quattro punti a testa proprio del numero 14 e di Sanders ad aprire la gara: dopo 2’ la Bertram conduce 0-8 sulla JB Monferrato. Nelle battute seguenti i Leoni continuano a trovare buone soluzioni corali e seconde opportunità a rimbalzo d’attacco: con una di queste, Severini in tap-in fissa il primo vantaggio in doppia cifra agli ospiti (2-12 al 5’). Il Derthona dilata ulteriormente il proprio margine trovando nell’intensità difensiva la chiave per correre in transizione e produrre punti in contropiede: la tripla di Ambrosin chiude i primi dieci minuti sul 10-26. Secondo periodo che comincia con lo stesso leitmotiv con cui si è chiuso il precedente: il Derthona trova canestri in transizione veloce e mantiene invariato il gap, allungandolo poi con le iniziative di Graziani e Gazzotti che danno il massimo vantaggio ai Leoni (19-37 al 15’). La fase conclusiva del primo tempo è ancora appannaggio della squadra allenata da coach Ramondino, che al 20’ guida l’incontro con il parziale di 25-45. Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa trovano buone soluzioni offensive e accorciano il proprio distacco (36-53 al 24’), prima che i Leoni accelerino ancora guidati da Sanders e Mascolo (37-65 al 27’). Nelle battute conclusive della frazione la Bertram amplia ancora il proprio vantaggio, chiudendo avanti 41-74 al 30’. Nell’ultimo quarto la squadra allenata da Ramondino aggiorna il massimo vantaggio sul 43-86 del 34’, trovando risposte positive da tutti gli effettivi: nel finale arriva anche il debutto di Mastroianni e l’incontro termina con il punteggio di 53-93. L’ultimo impegno della prima fase del torneo vedrà i Leoni impegnati domenica 25 ottobre alle ore 18.00, tra le mura amiche del PalaOltrepò, contro la Pallacanestro Biella.

Novipiù: Thompson 6, Valentini F. 9, Valentini L. 8, Tomasini 10, Martinoni 2, Donzelli ne, Giovara, Lomele, Galluzzi, Avonto, Camara 18, Redivo ne. All. Ferrari.

Derthona: Mastroianni, Sackey ne, Cannon 7, Gazzotti 13, Ambrosin 12, Fabi 2, Graziani 6, Mascolo 25, Severini 15, Sanders 12, Morgillo 1. All. Ramondino.