Calcio a 5: pecca di ingenuità l’Asd Lisondria che si fa raggiungere due volte

Alessandria (Asd Lisondria 3 – Polisportiva Garino Torino 3) – Si è concluso con un pareggio il primo match casalingo dell’Asd Lisondria, valevole per la seconda giornata di andata del campionato di serie D di calcio a cinque. Al Palaconi di Alessandria, ieri sera, gli alessandrini hanno ospitato i torinesi della Polisportiva Garino.

Primi dieci minuti di partita equilibrati, poi Lisòndria prova a cambiare marcia. Suteu allarga sulla destra per Fracasso che serve l’assist sul secondo palo per Chakour che insacca per l’1-0 Lisòndria

I padroni di casa prendono coraggio e sfiorano più volte il raddoppio con Smith e Caruso.

Raddoppio che arriva a cinque minuti dal termine della prima frazione, con Suteu che scaraventa sotto l’incrocio la palla del 2-0, risultato col quale il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi.

Nella ripresa il Lisòndria ha un paio di occasioni per chiudere la partita, poi però un rimpallo sfavorevole in zona offensiva causa il contropiede e Garino non perdona accorciando le distanze (2-1). Passano un paio di minuti e gli ospiti trovano il pareggio (2-2).

I locali riordinano le idee, si ricompone e riprendono a giocare come nel primo tempo: su una bella iniziativa di Caruso, che trova l’opposizione della difesa avversaria, si avventa Suteu che insacca nell’angolino basso per il 3-2.

Ma i torinesi non ci stanno, provano l’assalto e trovano la rete del pareggio su calcio di rigore concesso dall’arbitro per un tocco di mano. Nel finale il portiere del Lisòndria, Ielasi, salva il risultato con una gran parata sul tiro libero degli ospiti. E proprio allo scadere è il Lisòndria ad avere l’opportunità di portare a casa i 3 punti, con Suteu, che manda di poco alto sopra la traversa un tiro libero, palla fuori e triplice fischio. 3-3 il risultato finale.