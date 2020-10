Denunciato falso agente della Prefettura

Viguzzolo – Si era più volte spacciato per un appartenente alla Prefettura in servizio di polizia giudiziaria e per agente della polizia stradale di Alessandria e in questo modo aveva organizzato dei finti controlli sia a Tortona che a Sarezzano, utilizzando anche la propria auto. Alla fine, però, è stato scoperto. A finire nei guai è stato un quarantanovenne di Viguzzolo, denunciato dai Carabinieri per sostituzione di persona, usurpazione di funzioni pubbliche e sequestro di persona. L’uomo, in alcuni casi, si era fatto consegnare i documenti da diversi automobilisti, minacciando il sequestro dei veicoli per violazioni non meglio precisate. In due occasioni l’uomo aveva finto che i documenti che i cittadini gli consegnavano erano falsi, così da convincerli a continuare i controlli anche nelle loro case, scortandoli con il proprio veicolo. In un caso uno di loro era stato anche costretto a salire sulla sua auto, per poi essere riaccompagnata al termine delle fantasiose verifiche sul luogo del “controllo”.