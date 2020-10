Marocchino si reca al pronto soccorso e dà in escandescenze: denunciato

Novi Ligure – Un trentaquattrenne marocchino di Novi Ligure è stato denunciato dai Carabinieri di Novi per interruzione di pubblico servizio. L’uomo, con pregiudizi di polizia, era andato al pronto soccorso dell’Ospedale San Giacomo per dolori addominali, identificati dal personale del triage con un codice verde. Dopo pochi minuti di attesa, però, il marocchino ha dato in escandescenze strappandosi la mascherina, scagliando una barella contro il muro e minacciando i sanitari. Il comportamento dell’uomo ha quindi richiesto l’immediato intervento di tutti i sanitari presenti, in attesa dell’arrivo degli uomini della Benemerita che, una volta sul posto, hanno fermato l’energumeno che è stato denunciato e multato per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.