Sporcizia e mancata tracciabilità dei prodotti in noto esercizio commerciale di Novi

Novi Ligure – Un noto esercizio commerciale di Novi, in viale Saffi, è stato controllato, nei giorni scorsi, dagli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Alessandria che hanno riscontrato, all’interno, gravi condizioni igienico-sanitarie. Subito allertata l’Asl, sul posto sono arrivati tre ispettori del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale che, oltre alle pessime condizioni igienico-sanitarie, hanno accertato anche l’errata destinazione d’uso dei locali, la mancata tracciabilità degli alimenti di origine animale, l’errata congelazione ed errata compilazione delle relative schede di congelamento dei prodotti, nonché la mancanza di tracciabilità delle materie prime in arrivo. Il nome del titolare, inoltre, non risultava nella rete unitaria della Regione Piemonte delle attività. L’esercizio commerciale era infatti ancora intestato al precedente proprietario.

Tutti i prodotti non tracciati e non correttamente congelati sono stati sequestrati e affidati in custodia fiduciaria all’attuale titolare, con obbligo di individuare una ditta autorizzata per il loro smaltimento a proprie spese. Oltre alle sanzioni amministrative relative alle gravi mancanze riscontrate, è stata imposta la totale ed immediata sospensione dell’attività per la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, fino alla completa esecuzione dei lavori di ricondizionamento e dopo uno specifico sopralluogo.