Un altro foglio di via per un secondo venditore di apparecchi di rilevamento del gas

Quargnento – Ancora un truffatore che vendeva apparecchi di rilevamento del gas scoperto stavolta dalla Polizia dopo che i carabinieri giovedì scorso ne avevano fermato un altro che vendeva apparecchiature analoghe. L’uomo fermato oggi, residente in provincia di Milano, non potrà più tornare a Quargnento per i prossimi tre anni. Secondo quanto scoperto dagli inquirenti, il truffatore era impegnato in un’attività di vendita porta a porta di apparecchi per il rilevamento di gas. Al momento dell’illustrazione delle specifiche tecniche del prodotto, l’uomo rassicurava le vittime che tale dispositivo era interamente a costo zero. Un incentivo per portarle così a sottoscrivere il contratto per la fornitura del gas. Peccato che poi ai compratori arrivasse una parcella da 1200 euro per un apparecchio che sul mercato è rintracciabile intorno ai 300 euro.

Da successivi controlli è stato anche accertato che nei confronti del truffatore c’erano varie denunce per reati contro il patrimonio. Da qui la decisione di emettere un Foglio di Via per i prossimi tre anni.