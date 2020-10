Va a caccia ma perde il fucile: denunciato

Rivalta Bormida – Era andato a caccia, come faceva spesso, alzandosi all’alba ma stavolta aveva perso il fucile e, per ragioni che dovranno chiarire gli inquirenti, era tornato poi a casa senza cercarlo.

Per omessa custodia di armi è stato denunciato dai Carabinieri di Rivalta Bormida un uomo di settantasei anni residente in paese. Gli uomini della Benemerita hanno, infatti, trovato l’arma riuscendo poi a risalire al proprietario che è poi stato denunciato.