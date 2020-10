Casale al palo per la terza sconfitta consecutiva

Casale Monferrato (Casale Fbc 0 – Gozzano 1) – Inizio di campionato da incubo per il Casale Fbc che incappa nella sua terza sconfitta consecutiva.

Al “Palli”, oggi pomeriggio, la compagine allenata da mister Buglio ha, infatti, perso anche contro il Gozzano nella sfida valida per il recupero della prima giornata di andata del campionato di serie D girone A, match che era già slittato due volte per la positività al Covid 19 riscontrata in alcuni giocatori nerostellati.

Ai novaresi è bastata la rete siglata, su rigore, da Allegretti al 35’ della ripresa per fare proprio il match e portare a casa i tre punti. Ancora al palo, dunque, il Casale che domenica dovrà sfidare, in trasferta, il Borgosesia.

La cronaca.

Al 12’ Viagge pasticcia con il pallone, Lanza lo punta, riesce a prendergli il pallone, ma non riesce ad approfittarne.

Al 16’ Casale vicino al gol: angolo di Vecchierelli, colpo di testa di Bettoni, Olivera spazza sulla linea, i Nerostellati reclamano invano il gol.

Al 22′, sponda Casale, bell’azione di personale di Coccolo, la conclusione dal limite dell’area è di poco alta.

Al 26′, ancora sponda Casale, Coccolo calcia a colpo sicuro, Viagge ribatte, la palla arriva a Poesio, Kayode respinge sulla linea.

Il primo tempo finisce sullo 0-0.

Nella ripresa, al 15’, angolo di Vecchierelli per Poesio che manca la correzione in rete.

Al 33′ la gara si sblocca a favore del Gozzano: cross di Kayode, tocco di mano di Romeo in area. Dal dischetto va Allegretti che spiazza Rovei: 0-1.

Al 45′ Gozzano vicino al raddoppio: Sylla si gira bene in area, Rovei si oppone di pugno.

Al 47′ ultima fiammata del Casale con il tiro di Coccolo dalla distanza: fuori di poco.

Finisce 0-1 per il Gozzano con il Casale mestamente ancora a secco di punti ed in fondo alla classifica.

Casale Fbc (4-2-3-1): Rovei; Nouri, Cintoi, Bettoni, M’Hamsi; Romeo (51’st Cocola),Vecchierelli; Lanza (42’st D’Antoni),Poesio, Mullici (42’st Fiore); Coccolo. A disp.: Tarlev, Albino, Guida, Fontana, Massone, Premoli. All.: Buglio.

Gozzano (4-4-2): Viagge; Olivera (14’st De Pace),Carboni, Bianconi, Pavan; Kayode, Gemelli, Cella, Carta (26’st Piraccini); Allegretti (41’st Vono),Sylla. A disp.: Ferrara, Modesti, Rampin, Mudasriu, Olivato, Di Giovanni. All.: Soda.

Arbitro: Arnaut di Padova

Gol: 33’st Allegretti (G)

Ammoniti: Bettoni, Cintoi, Poesio e il tecnico Buglio (C),Allegretti, Cella, Gemelli. Sylla, Viagge, Vono e il tecnico Soda (G).

Corner:4-2

Recuperi: 1+10

Spettatori: 150 circa

Note: Giornata nuvolosa, terreno in discrete condizioni.