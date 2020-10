Commissione d’inchiesta della Camera alla Solvay per il caso Pfas

Alessandria – Domani e Venerdì la Commissione Ecomafie della Camera sarà ad Alessandria per “il caso Solvay”. Si tratta di una missione che ha l’obiettivo di svolgere approfondimenti riguardo alla contaminazione dell’ambiente Pfas, per cui la commissione sta svolgendo un’inchiesta su tutto il territorio nazionale. Domani pomeriggio la delegazione della commissione composta: dal presidente Stefano Vignaroli (MS5), dal senatore Massimo Berutti ( Gruppo Misto) e dai deputati Chiara Braga (PD) e Alberto Zolezzi (MS5) terrà una conferenza nella Prefettura di Alessandria. Non solo amministratori nell’incontro ma anche tecnici: il direttore generale di Arpa Piemonte, i rappresentanti dell’Asl di Alessandria e poi le associazioni con i rappresentanti di Legambiente e Stop Solvay. Venerdì sarà il giorno del sopralluogo nello stabilimento.