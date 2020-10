Da Azienda Ospedaliera Alessandria: formazione di elenchi di medici disponibili per il Covid19

La Regione Piemonte ha nuovamente avviato le procedure per la manifestazione di interesse per la formazione di elenchi di medici disponibili a prestare attività assistenziale nelle Aziende sanitarie della Regione finalizzata alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid19. Le Aziende procederanno al conferimento di incarichi libero professionali, secondo le proprie necessità, ai sensi dell’art. 2 bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione nella Legge n. 27/2020. Qui il link https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/formazione-elenchi-medici-disponibili-prestare-attivita-assistenziale-nelle-aziende-sanitarie

Un secondo avviso, dedicato al reclutamento di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere a tempo determinato da destinare alle Aziende sanitarie della Regione Piemonte. L’inserimento nella graduatoria non comporterà il diritto all’assunzione; tale graduatoria potrà essere progressivamente utilizzata secondo le esigenze delle Aziende. Il link del sito della Regione https://bandi.regione.piemonte.it/avvisi-beni-regionali/collaboratore-professionale-sanitario-infermiere-reclutamento-personale-tempo-determinato-impiegare

I bandi sono presenti anche sul sito dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria

https://www.ospedale.al.it/pubblicazioneFtp/DL33/Allegati/46001.pdf – scadenza entro il 25 ottobre

https://www.ospedale.al.it/pubblicazioneFtp/DL33/Allegati/46021.pdf