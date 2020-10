Muore investito da un’auto mentre pulisce la strada dal letame

Morsasco – Grave incidente stradale ieri pomeriggio intorno alle due a Morsasco, nell’acquese, in regione Pontechino sulla Provinciale 201. Un agricoltore di 79 anni, Giovanni Cavelli, è morto dopo il tragico impatto con una macchina guidata da un trentaseienne di Cassine, Luca Gotta.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Acqui Terme e Rivalta Bormida, giunti sul posto assieme al 118, all’agricoltore era appena stato consegnato del materiale organico con cui doveva concimare i terreni di sua proprietà. Stava entrando con il suo mezzo agricolo nel cortile della propria abitazione, che si trova subito dopo una curva, quando una piccola quantità di fertilizzante era finita sul manto stradale della Provinciale. L’uomo, allora, era sceso dal mezzo per ripulire la strada quando, all’improvviso, è sopraggiunta l’auto guidata da Gotta che ha investito in pieno Crivelli. Un impatto non particolarmente violento, l’auto guidata dal trentaseienne, secondo quanto appurato dagli inquirenti, viaggiava entro i limiti, ma che ha comunque causato la morte dell’agricoltore.

L’autista, dopo essersi fermato, aiutato da un vicino di casa di Cavelli, ha immediatamente avvisato i soccorsi che sono giunti sul posto in breve tempo ma per il settantanovenne non c’era più niente da fare. I traumi riportati si sono, infatti, rivelati fatali.

L’autista, per prassi indagato per omicidio stradale, è risultato negativo all’alcol test.